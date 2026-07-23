В Шатуре ветерану спецоперации вручили две медали «За отвагу»

21 июля в администрации муниципального округа Шатура состоялась торжественная церемония награждения ветерана специальной военной операции Ильхама Ахмедова. За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, ему вручили сразу две государственные награды — медали «За отвагу».

С заслуженными наградами ветерана поздравили заместитель главы округа Илья Климов и военный комиссар подполковник Рамиз Рамазанов.

«Две столь высокие награды дорогого стоят. Это признание Ваших мужества, стойкости и верности воинскому долгу. Поздравляем Вас и благодарим за проявленный героизм», — сказал Илья Климов.

Ильхам родился в Киргизии. В 1987 году проходил службу в Военно-морском флоте СССР. После работал автослесарем в Москве.

Решение отправиться в зону СВО он принял в 2023 году. Выполнял боевые задачи в составе 242-го полка на Донецком направлении. Во время службы получил два тяжелых ранения.



Недавно вместе с семьей он переехал в муниципальный округ Шатура, где приобрел дом в Пустошах. У него две дочери и семь внуков, которыми он очень гордится.



Несмотря на тяжелые испытания, Ильхам сохраняет оптимизм и продолжает поддерживать своих боевых товарищей.