«ИИ воскресил его в клипе»: Диана Гурцкая посвятила песню, написанную Агутиным, покойному мужа

Автором слов и музыки стал Леонид Агутин. Сама певица уже поделилась фрагментом клипа, где она играет на рояле, а рядом с ней — Петр, созданный с помощью искусственного интеллекта.

«Пожалуй, самое волнительное для меня — предстоящая премьера клипа. Моего любимого мужа уже не вернуть, но ИИ помог вспомнить мгновения, в которых я была любима. P.S. Мой ангел, я знаю, ты всегда со мной», — написала Диана.

Кучеренко скоропостижно скончался 20 мая 2023 года на борту самолета, когда возвращался в Москву из рабочей поездки на Кубу. Ему было 46 лет. На тот момент он занимал должность помощника министра науки и высшего образования РФ. Диана осталась одна с сыном Константином, которому недавно исполнилось 19 лет. Накануне она заявила, что городится им.