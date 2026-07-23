Диброва решила подать в суд на бывшую жену Романа Товстика

Год назад Полина начала отношения с Романом, и с тех пор Елена регулярно публикует посты, в которых обвиняет Диброву в разрушении семьи, предательстве и опасном обращении с детьми.

Поводом для подачи иска стал день рождения Полины, когда Елена опубликовала гневное обращение, назвав ее «воровкой» и «предательницей». Она также заявила, что Диброва начала отношения с Романом, пока сама Елена находилась в больнице после родов.

Кроме того, Елена обвинила Полину в том, что та разлучает ее с детьми, а также якобы подвергает их опасности: по ее словам, дети находились в открытом море без спасательных жилетов и были заселены в отель с ограничением «18+».

Диброва не стала молчать. Ее адвокат Марина Дубровская заявила, что модель устала от систематических публичных оскорблений и решила защитить свою честь и достоинство через суд.

«Ну вот триггер — это последние высказывания, ну а так, если вы наблюдали, она примерно год не успокаивается, поэтому мы все-таки приняли решение подавать иск», — отметила юрист.

В ближайшее время будет подан иск, и Полина будет добиваться опровержения сведений, которые она считает порочащими.

Ранее Полина Диброва рассказала о жестком правиле, которое действует в ее семье.