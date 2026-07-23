Экс-звезда «Дома-2» Дерябина объявила о разводе с фитнес-тренером Дремушкиным

Бурный роман и долгожданная свадьба, о которой бывшая участница «Дома-2» Кристина Дерябина мечтала годами, закончился так же стремительно, как и начался, пишет Teleprogramma.org. 36-летняя телезвезда и ее избранник — 35-летний фитнес-тренер и участник шоу «Титаны» Андрей Дремушкин, решили развестись.

Брак, заключенный в декабре 2025 года, продержался всего полгода. Церемония прошла в одном из столичных ЗАГСов, а затем пара устроила пышный банкет в ресторане. Тогда Кристина была на седьмом небе от счастья и признавалась, что нашла мужчину своей мечты, с которым готова состариться. Но, как выяснилось, сказка быстро превратилась в быль, полную взаимных претензий и бытовых проблем.

Первым сигналом о разладе стало видео, которое Кристина опубликовала в социальных сетях. На кадрах она сидит в автомобиле, заливается слезами и произносит: «Я зря ему доверилась». Вскоре после этого она официально подтвердила расставание.

«Нас больше нет! Эта история подошла к логическому концу. Каждый живет свою жизнь, и сейчас мы проходим этап развода», — сказала Дерябина.

По словам Кристины, она понимает, что многие будут искать причины, и, возможно, однажды она расскажет о пережитом, но сейчас у нее нет ни ресурса, ни желания.

Известно, что у пары нет общих детей и имущественных претензий, поэтому процесс развода обещает быть тихим и без скандалов. Встреча бывших супругов по заявлению о расторжении брака назначена на 19 августа.

До романа с Кристиной Дремушкин не особо афишировал личную жизнь, а у нее самой в 2022 году были отношения с финалистом «Битвы экстрасенсов» Константином Гецати.

Ранее сообщалось, что Иракли разорвал помолвку с бывшей женой после воссоединения в шоу «Ставка на любовь».