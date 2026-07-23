В Подмосковье подали почти 100 тыс. заявлений на поступление в колледжи и техникумы

В Подмосковье продолжается приемная кампания в колледжах и техникумах, абитуриенты уже подали более 99,6 тыс. заявлений на поступление. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Больше всего абитуриентов выбирают колледж „Подмосковье“, Щелковский колледж и „Энергию“, — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Лидерами среди направлений у абитуриентов являются операционная деятельность в логистике, разработка и управление программным обеспечением, сетевое и системное администрирование и техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

В ведомстве напомнили, что подать заявление на программы среднего профессионального образования можно в электронной форме через портал госуслуг, лично или почтой. Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 15 августа, для остальных — до 10 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.