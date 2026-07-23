«Они спровоцировали? Это позор!»: Ксения Собчак резко высказалась о конфликте между россиянкой и грузином

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак резко высказалась об инциденте с избиением россиянки в Грузии, пишет «Газета.Ru». В своем телеграм-канале она назвала произошедшее позором и раскритиковала аргументы, которые звучат в оправдание нападавшего, такие как «сами спровоцировали» или «они первые устроили драку».

Собчак подчеркнула, что подобные заявления говорят о многом и не должны служить оправданием для агрессии.

«Это хлебосольное грузинское гостеприимство? Это повод подниматься к одиноким женщинам в номер и бить одну из них кулаком в лицо? Женщины, которые встают на сторону мужчины в этом конфликте, что с вами не так?» — задалась вопросом Ксения.

Журналистка детально описала случившееся и выступила в защиту пострадавших девушек. Она также обратила внимание на логику действий грузинской полиции и митингующих, задав риторические вопросы о том, как можно оправдывать насилие.

Особое возмущение Собчак вызвал тот факт, что 30-летний нападавший Георгий Чигладзе был отпущен под залог, а в Тбилиси прошло шествие в его поддержку с антироссийскими лозунгами.

Собчак заявила, что, если власти Грузии не накажут виновного строго по закону, это станет позором для правоохранительной системы страны. Она призвала к справедливости и отметила, что попытки оправдать агрессию недопустимы.

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