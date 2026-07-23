Вместо варенья — острый соус: шеф-повар из Подмосковья рассказал, как использовать крыжовник по-новому
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Крыжовник — ягода, которая часто остается без должного внимания. Обычно из нее варят компот, варенье или просто замораживают, а потом забывают до следующего сезона. Однако есть способ использовать крыжовник совершенно иначе — не в сладком, а в пикантно-остром ключе. Из этой кислой ягоды получается густой терпкий соус. Как его приготовить, REGINGS рассказал шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
По словам шефа, кислоту крыжовника не стоит заглушать сахаром — ею нужно грамотно распорядиться. Кислинка этой ягоды идеально оттеняет жирность мяса, особенно птицы, свинины и баранины. Если добавить чеснок, острый перец и свежую зелень, получается яркий ароматный соус, способный заменить любой магазинный кетчуп и стать главным акцентом блюда.
«Крыжовник — это природный усилитель вкуса. Его кислота работает как уксус, но мягче и интереснее. Попробуйте — и вы поймете, что крыжовник может быть не только сладким, но и пикантным», — говорит Альберт Ушаков.
Ингредиенты для острого соуса из крыжовника
Для приготовления потребуется:
- крыжовник (лучше зеленый или слегка недозрелый) — 500 г
- чеснок — 3–4 зубчика
- острый перец (чили или кайенский) — 1–2 стручка
- свежая зелень (кинза, петрушка или укроп) — небольшой пучок
- соль — по вкусу
- оливковое или растительное масло — 1–2 столовые ложки
- сахар — 1 чайная ложка (по желанию, если ягода слишком кислая)
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Как приготовить острый соус из крыжовника
Процесс простой и быстрый:
- Крыжовник вымыть, удалить хвостики и плодоножки.
- Измельчить ягоды в блендере до состояния грубого пюре. Идеальной гладкости добиваться не нужно — мелкие кусочки кожицы и семян добавят текстуру.
- Добавить измельченный чеснок, мелко нарезанный перец и зелень.
- Посолить по вкусу. При необходимости добавить немного сахара.
- Влить масло и тщательно перемешать.
- Дать соусу настояться 15–20 минут или убрать в холодильник на час для более глубокого вкуса.
«Если ягода сладкая, можно добавить немного лимонного сока или уксуса для баланса. Острый перец регулируйте по своему вкусу — от легкой пикантности до жгучести», — советует Альберт Ушаков.
С чем подавать острый соус из крыжовника
Соус универсален и подходит к разным блюдам:
- К птице. Курица-гриль, запеченная утка или индейка — крыжовниковый соус выгодно подчеркнет их вкус.
- К свинине. Жирные куски, шашлык или ребрышки с этим соусом звучат по-новому.
- К рыбе. Особенно хорош с жирной рыбой — скумбрией, лососем или форелью.
- Как заправка для салатов. Достаточно ложки соуса в овощной салат.
- Как маринад. Соус можно использовать для маринования мяса перед жаркой.
«Главное в этом соусе — не перебить кислоту крыжовника. Она и есть основа вкуса. Чеснок и перец добавляют остроту, зелень — свежесть, а масло смягчает резкость. Пробуйте и корректируйте на свой вкус», — объясняет Альберт Ушаков.
Варианты соуса
Шеф-повар предлагает несколько вариаций:
- с мятой и базиликом — для более свежего вкуса;
- с имбирем — для азиатского акцента;
- с вялеными томатами — для насыщенности и густоты;
- без перца — для тех, кто предпочитает неострую версию.
«Этот соус можно хранить в холодильнике до недели. А если закатать его в стерилизованные банки, он простоит и до зимы, напоминая о лете», — говорит Альберт Ушаков.
Острый соус из крыжовника — это не просто замена кетчупа, а полноценное кулинарное открытие. Он прост в приготовлении, состоит из доступных продуктов и способен превратить привычное блюдо в нечто особенное.
«Не бойтесь экспериментировать. Добавьте любимые травы или специи — и у вас будет свой фирменный соус», — советует Альберт Ушаков.
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