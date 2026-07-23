Камеры готовы к старту: когда водителям без ОСАГО начнут приходить новые штрафы

Масштаб обмена данными: Ежедневно в России оформляется около 254 тыс. полисов ОСАГО. НСИС и ГИБДД уже наладили автоматическую сверку данных по транспортным средствам, паспортам и водительским удостоверениям.

Законодательное ограничение штрафов: Президент РФ подписал поправки в КоАП РФ (ст. 12.37), согласно которым водителя без полиса ОСАГО могут оштрафовать с камер не более одного раза в сутки, сколько бы раз машина ни попала в объективы за день.