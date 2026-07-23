Камеры готовы к старту: когда водителям без ОСАГО начнут приходить новые штрафы

Глава НСИС Галушин: водителям без ОСАГО начнут приходить новые штрафы

Общество

Глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин на форуме «InsurtechDay 2026» заявил о завершении интеграции баз данных с ГИБДД. Инфраструктура полностью готова к запуску контроля наличия ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации, пишет ТАСС.

Детали интеграции и механика проверок

Глава НСИС раскрыл технические подробности информационного обмена и напомнил о правилах фиксации:

  • Масштаб обмена данными: Ежедневно в России оформляется около 254 тыс. полисов ОСАГО. НСИС и ГИБДД уже наладили автоматическую сверку данных по транспортным средствам, паспортам и водительским удостоверениям.
  • Как будет работать проверка:
    • При нарушении ПДД камера фиксирует автомобиль, после чего система автоматически проверяет наличие действующего полиса ОСАГО.
    • В случае отсутствия страховки автовладелец получит уведомление на портале «Госуслуги» вместе со штрафом за основное нарушение.
  • Законодательное ограничение штрафов: Президент РФ подписал поправки в КоАП РФ (ст. 12.37), согласно которым водителя без полиса ОСАГО могут оштрафовать с камер не более одного раза в сутки, сколько бы раз машина ни попала в объективы за день.

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