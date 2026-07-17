В Москве 14-летний подросток после двух месяцев регулярного использования вейпа попал в реанимацию с острым токсическим поражением легких. Как сообщают Telegram-каналы, мальчик поступил в детскую больницу с температурой, сильным кашлем и слабостью.

Родители думали, что он подхватил инфекцию, но домашнее лечение не помогало. Врачи заподозрили пневмонию, однако флюорография ничего не показала, и только компьютерная томография выявила характерные изменения по типу «дерева в почках».

У подростка начался кровавый кашель и сильная одышка, его перевели в отделение реанимации. Позже он признался, что систематически парил, и лишь тогда медики поставили точный диагноз. Лечение заняло месяц, но домой мальчика выписали уже с направлением на оформление инвалидности.