Телеканал RT представил документальный ролик о подвиге военнослужащего Сергея Ярашева. Боец в одиночку удерживал позицию в Донецкой народной республике на протяжении 68 дней, получил тяжелое ранение с потерей обеих ступней, но не сдал рубеж. История героя уже получила высокое признание на государственном уровне.

В сети появился ролик, снятый телеканалом RT, который рассказывает о беспрецедентном мужестве российского военного. Сергей Ярашев выполнял боевую задачу в ДНР и оказался отрезанным от своих. Его позицию противник атаковал около пяти раз.

В интервью RT Сергей рассказал, в каких условиях приходилось держать оборону. По его словам, дорогу к месту боя буквально приходилось прогрызать через оптоволоконные кабели. Несмотря на тяжелейшее ранение, в результате которого боец потерял обе ступни, он продолжал выполнять долг.

Подвиг Ярашева не остался незамеченным на самом высоком уровне. Президент Владимир Путин лично распорядился наградить военнослужащего. В результате Сергей получил звезду Героя России — одну из высших наград страны.

Кроме того, главный редактор RT Маргарита Симоньян присудила бойцу премию имени Тиграна Кеосаяна. Размер денежного вознаграждения составил 1 миллион рублей.

Ролик уже вызвал широкий общественный резонанс, а история Сергея Ярашева стала символом несгибаемости и верности присяге.