Два надежных способа: эксперт раскрыл, как оплачивать покупки без налички и карты после ухода Samsung Pay

Samsung Pay в России закроет свою работу с 3 апреля. Компания была единственной, кто после санкций позволял россиянам оплачивать товары и услуги касанием телефона. Однако теперь она отключит карты «Мир» от своего сервиса. Как теперь можно покупать без карты, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По словам бывшего советника главы государства по развитию Интернета Германа Клименко, скорее всего, причиной произошедшего стал не сам «Самсунг», а банки-смежники. Они «не потянули» обслуживание карт «Мир». Однако у владельцев смартфонов любых производителей еще остаются варианты оплаты без банковской карты.

«Самый простой и современный вариант, которым я тоже регулярно пользуюсь, — это оплата товара QR-кодами через систему быстрых платежей, СБП. Это не так удобно, как прикладывать телефон, но метод стабильно работает. Там задействована цепочка фотокамера — Web. Камера под санкции не подпадает, поэтому проблем нет», — отметил Клименко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для большей надежности наш собеседник посоветовал установить на Andriod официальный магазин приложений от Минцифры — RuStore. Там надо скачать приложение вашего банка, чтобы оплачивать по СБП. С этой системой платежей уже работают десятки банков, их полный список указан здесь.

«Наконец, можно приобрести стикеры — маленькие банковские карточки, которые прикрепляют к смартфону или брелоку. Этот вариант тоже действует безотказно», — заметил Клименко.

Ранее мы писали, как новые технологии помогают ветеранам СВО избавляться от посттравматических расстройств.