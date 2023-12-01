Два новых корпуса построят при ветклинике в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство инфекционного и реабилитационного корпусов при ветеринарной клинике, которая расположена в деревне Починки Богородского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщили уточнили, что в новых объектах будет по одному этажу, их планируют построить в следующем году. Общая площадь застройки превысит тысячу квадратных метров. Оба учреждения для животных оснастят всем необходимым современным оборудованием. Проект будет находиться на сопровождении персонального менеджера ЦСС при подмосковном Главгосстройнадзоре.

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