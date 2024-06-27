Два новых корпуса ЖК «Томилино Парк» ввели в эксплуатацию в подмосковных Люберцах

В городском округе Люберцы в ЖК «Томилино Парк» ввели в эксплуатацию два семнадцатиэтажных корпуса, рассчитанных почти на девятьсот квартир. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Корпуса № 5.1 и 5.2 оборудованы современными входными группами с подсветкой и местами для отдыха. В отделке фасадов использованы керамический кирпич, декоративная штукатурка и композитные алюминиевые панели. Фасадное решение жилых домов выполнено в гармонии с дизайн-кодом жилого комплекса — в бежево-коричневых тонах.

В новых корпусах представлены планировки — от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир евроформата. В некоторых квартирах предусмотрены гардеробные, гостевые санузлы, постирочные и балконы. Все собственники получат жилье с чистовой отделкой, которая позволит быстро переехать в новую квартиру.

В местах общего пользования оборудованы сквозные входные группы на уровне земли. Возле входа в отдельной комнате жильцы смогут оставить коляски, велосипеды или самокаты. В лобби, помимо почтовых ящиков, предусмотрены зоны ожидания. Также в подъездах установлена круглосуточная система видеонаблюдения.