Два новых цеха и 14 станков: в Павлово-Посадском округе расширят завод «ЭЛЕМЕТ»

Предприятие впечатляет своими масштабами: более 20 тыс. кв. м современных производственных помещений, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, и сплоченный коллектив инженеров.

В ходе визита председатель совета директоров Александр Чудновец и исполнительный директор Михаил Репников представили амбициозные планы развития на ближайшие два года. Уже началась подготовка к возведению нового цеха №10 площадью 2,4 тыс. кв. м — разрешение получено, конструкции закупаются. Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года.

Параллельно завод готовится к запуску серийного производства редукторов. Освоив технологические принципы их проектирования, «ЭЛЕМЕТ» приступил к проектированию цеха №11 на 5,4 тыс. кв. м. Для этих целей уже приобретено более 14 новых станков.