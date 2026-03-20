Два новых цеха и 14 станков: в Павлово-Посадском округе расширят завод «ЭЛЕМЕТ»
Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил производственную площадку АО «Электрогорский Металлический Завод» («ЭЛЕМЕТ»).
Предприятие впечатляет своими масштабами: более 20 тыс. кв. м современных производственных помещений, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, и сплоченный коллектив инженеров.
В ходе визита председатель совета директоров Александр Чудновец и исполнительный директор Михаил Репников представили амбициозные планы развития на ближайшие два года. Уже началась подготовка к возведению нового цеха №10 площадью 2,4 тыс. кв. м — разрешение получено, конструкции закупаются. Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года.
Параллельно завод готовится к запуску серийного производства редукторов. Освоив технологические принципы их проектирования, «ЭЛЕМЕТ» приступил к проектированию цеха №11 на 5,4 тыс. кв. м. Для этих целей уже приобретено более 14 новых станков.
«Отдельного уважения заслуживает позиция руководства: несмотря на загруженность стройкой и производством, завод на регулярной основе занимается проектированием и изготовлением необходимого оборудования для гуманитарных миссий в зоне специальной военной операции. Желаю команде завода процветания, безаварийной работы и выполнения всех намеченных планов. Ждем запуска новых цехов!» — сказал Сергей Балашов.