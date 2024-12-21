«Турпомощь» на фоне «коллапса» в Шереметьево объяснила, как пассажирам вести себя при задержке авиарейсов

В ходе беседы с RT представители ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» поделились информацией о том, как вести себя пассажирам в случае задержки рейса.

Напомним, в аэропорту Шереметьево в Москве 20 декабря из-за технических проблем был задержан рейс, который должен был отправиться в Шарм-эш-Шейх. Это вызвало недовольство пассажиров, которые устроили скандал и заблокировали вылет другого самолёта.

Рейс задержали более чем на сутки из-за неисправности самолёта. Пассажиры до сих пор не вылетели. Специалисты работают над устранением проблемы.

В «Турпомощи» напомнили, что согласно правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов, если рейс задерживается по вине авиакомпании, из-за погоды или технических проблем, пассажиры имеют право на бесплатные услуги.

«В-первую очередь — предоставление напитков и питания, организация размещения пассажиров в гостинице и организация хранения багажа. Кроме того, предоставление комнат матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте и др.», — уточнили в ведомстве.

В «Турпомощи» сообщили, что информацию о положенных пассажиру услугах можно прочитать на сайте Росавиации. Кроме того, они настоятельно рекомендовали туристам следовать советам туроператоров и турагентов и сообщать им о возникающих вопросах.

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