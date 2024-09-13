Два подъезда в домах поселков Г.о. Пушкинский участвуют в конкурсе «Лучший подъезд Московской области»

В Городском округе Пушкинский есть два подъезда в разных поселках, жители которых захотели рассказать о них всему Подмосковью.

Желание продемонстрировать подъезды не вызывают удивления. Оба места общего пользования достойны звания «Лучшего подъезда Московской области». Они представлены в номинации «Лучший тематический подъезд». В прошлом году в подъездах провели ремонтные работы. Однако их эксклюзивность заключается не в этом.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Первый подъезд, расположенный в поселке Зеленоградский, демонстрирует, как развиваются современные технологии. После полной замены освещения в подъезде дома на улице Зеленый город свет регулируется при помощи таймера. В телефон устанавливается мобильное приложение, через которое можно, не выходя в подъезд, включить или выключить свет.

Второй подъезд расположен в доме, который находится в поселке Правдинский. Жильцы дома на 2-й Проектной улице, заходя в подъезд, будто оказываются в галерее. На стенах висят картины. Главное достоинство — барельефные изображения церквей муниципалитета и российских знаменитых храмов.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов ранее сообщал, что в 2024 году в муниципалитете досрочно завершили ремонт 100 подъездов.