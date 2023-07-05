Два подростка пострадали из-за падения кабины аттракциона в Орехово-Зуеве

Две девушки-подростка пострадали из-за падения кабины аттракциона в городе Орехово-Зуево. Об этом в соцсетях сообщила прокуратора Московской области.

«В городском парке на детском аттракционе «Веселая волна» произошло падение одной из кабинок. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которые впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение», – следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что прокуратора области проведет проверку по факту случившегося – установит причины и обстоятельства инцидента. Также правоохранители дадут оценку соблюдению правил безопасности на аттракционе.

По факту случившегося также возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ГСУ СК РФ по Московской области. Предварительно, подростки находились в кабине аттракциона в момент, когда она сошла с рельсов.

30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории спортивного комплекса на Гребном канале. В результате инцидента погибла женщина, 32 человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения конструкции.

6 мая в оренбургском парке обрушился аттракцион, когда на нем находились люди. Пострадали 20 человек, двое из них находились в тяжелом состоянии. По факту случившегося также было возбуждено уголовное дело.