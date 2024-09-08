Два подростка разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае

В Хабаровском регионе в ночь на 8 сентября два подростка разбили окно в помещении избирательного участка, сообщили РИА Новости со ссылкой на краевую избирательную комиссию.

Установлено, что подростки бросали камни в окно избирательного участка. Инцидент произошел около полуночи. Личность молодых людей установлена. Ребят задержали. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

«Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена», — говорится в сообщении крайизберкома.

Перед открытием участка стекла в окнах были заменены. Штаб приступил к работе, согласно графику. Воскресенье, 8 сентября, — заключительный день голосования в Хабаровском крае. Избирательные участки закроют в 20.00. Более 900 тыс. жителей края наделены правом голосования. Жители выбирают губернатора края и депутатов Законодательной думы региона восьмого созыва. В регионе ввели запрет на дистанционное голосование. Для того, чтобы все могли найти время и силы для голосования, избирательные участки работают на протяжении трех дней. По состоянию на вечер второго дня явка составила почти 22%.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали, что подростки — категория населения, которая в первую очередь находится в зоне риска оказаться обманутой. С молодыми людьми связываются преимущественно в интернет-мессенджерах, предлагая за деньги совершить противоправное действие. Иногда ребятам угрожают или шантажируют их.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК Памфилова посчилась редкостью, что во время выборов в Москве в ЦИК РФ не поступало жалоб.