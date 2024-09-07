Глава ЦИК Памфилова удивилась отсутствию жалоб по выборам в Москве

В ЦИК РФ не поступало жалоб на проведение выборов в Москве. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ТАСС.

Глава ЦИК РФ заявила, что по ходу проведения выборов в Москве жалоб не поступало. По ее словам, ситуация удивительная: обычно столица активна по части обращений. Комиссии оперативно реагируют на жалобы, но сейчас даже в при кипящей работе разбираться не с чем.

«Москва всегда активная по жалобам в ходе голосования, ну, в смысле по обращениям, у вас же здесь все кипит. У нас в этом году нет от вас ничего, мы пытаемся там [что-то найти], ничего нет, жалоб нет. Я не знаю, что случилось, — сказала Памфилова в беседе с председателем штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадимом Ковалевым.

Напомним, до 8 сентября включительно выбирают депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов районов в Куркино, а также ТиНАО.

Ранее сообщалось, что в приграничных регионах ограничат съемку на избирательных участках.