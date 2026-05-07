Два признака, что конец близок: почему в Церкви заговорили о Третьем Храме и духовном упадке

В Русской Православной Церкви вновь обратились к библейским пророчествам, связанным с возможным восстановлением Третьего Храма в Иерусалиме. По мнению богословов, это событие наряду с глубоким духовным кризисом общества может свидетельствовать о приближении последних времен, однако верующим советуют не искать знамений, а заняться собственной душой, передает портал « Пронедра ».

В православной традиции апокалипсис понимают не как финальную катастрофу, а как период Второго Пришествия Христа и Страшного суда, за которым последует разделение праведников и грешников. Среди множества пророческих указаний церковные эксперты выделяют два ключевых признака.

Первый — возможное появление Третьего Храма на том священном месте, где некогда стояли разрушенные первое и второе сооружения. Многие богословы связывают это строительство именно с исполнением предсказаний о конце времен и возвращении Спасителя. Второй признак — стремительный духовный упадок, который выражается в массовом отступничестве от христианских ценностей, утрате веры, охлаждении любви между людьми и размывании нравственных ориентиров.

Несмотря на серьезность этих толкований, в Церкви призывают с большой осторожностью относиться к расшифровке знамений. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе напомнил верующим евангельское обетование о том, что Христос создал Церковь и врата ада не одолеют ее. По его словам, Церковь как институт пребудет до скончания века, а главная задача христианина — не разгадывать таинственные предсказания, а сосредоточиться на личном спасении, укреплении веры и исполнении заповедей.

В контексте этих рассуждений в Церкви обращают внимание на то, что библейские мотивы находят параллели и в других известных пророчествах. Так, толкователи катренов Нострадамуса видят в них указания на глобальные конфликты и «три огня с востока», за которыми последует погружение Запада во тьму, часто интерпретируемое как экономический коллапс. Болгарская ясновидящая Ванга, по имеющимся данным, также предрекала разрушительный вооруженный конфликт на Востоке, способный охватить весь мир.

Представители РПЦ подчеркивают, что главная цель подобных напоминаний — не запугать верующих, а побудить их к переосмыслению собственной духовной жизни и возвращению к христианским идеалам.