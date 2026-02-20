Два продукта под запретом: врач назвала начинки для блинов от которых стоит ждать беды

Врач предупредила, что праздничное угощение может навредить фигуре и здоровью, если не следить за начинкой. Особую опасность представляют сладкие и жирные сочетания, передает РИА Новости.

В разгар масленичной недели диетологи решили напомнить россиянам о правилах здорового питания. Врач-терапевт Елена Устинова в интервью рассказала, какие начинки для блинов лучше обходить стороной, чтобы не навредить организму.

По словам специалиста, главная угроза кроется в сочетании быстрых углеводов и животных жиров. Самыми опасными она назвала сладкие варианты: горячий шоколад, сгущенное молоко и различные варенья. Такая еда дает мощную нагрузку на поджелудочную железу и откладывается в лишние килограммы.

В качестве альтернативы Устинова посоветовала налегать на белковые продукты. Полезными начинками она считает отварное мясо, курицу, рыбу, яйца, нежирный творог и сыр. Неплохим вариантом могут стать и тушеные овощи, например капуста.

Кстати, в одном из московских ресторанов к празднику подготовили совершенно особое угощение. Там подают блины с начинкой из камчатского краба, украшенные съедобным 23-каратным золотом. В комплекте идут три вида икры и изысканный соус. Правда, удовольствие не из дешевых — порция стоит 8,5 тысячи рублей.