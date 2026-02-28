Два продукта-врага: врачи раскрыли простой способ облегчить хронический псориаз

Британские исследователи из Королевского колледжа Лондона установили, что увеличение доли растительного белка в меню может быть связано с уменьшением выраженности симптомов псориаза. Результаты этой работы были представлены в научном издании European Journal of Nutrition.

Псориаз представляет собой хроническое воспаление кожи, при котором состояние пациентов может колебаться от незначительных высыпаний до серьезных поражений покровов. Медикам давно известно, что лишний вес и особенности питания влияют на протекание болезни, однако роль отдельных нутриентов до сих пор вызывала споры.

В проекте приняли участие 257 добровольцев, страдающих от этого недуга. Специалисты проанализировали их ежедневный рацион и сравнили полученные данные с тем, как сами пациенты оценивали тяжесть своего состояния.

Оказалось, что испытуемые в среднем потребляли слишком много так называемых свободных сахаров и недостаточно клетчатки. Те участники, которые получали основную долю сахара из напитков, чаще жаловались на тяжелое течение болезни. Однако после того как ученые учли индекс массы тела, эта взаимосвязь стала менее выраженной.

После корректировки данных с учетом массы тела проявилась иная закономерность. Высокое потребление белка, получаемого из мяса, увеличивало вероятность тяжелой формы псориаза. В то же время преобладание в меню растительного белка, напротив, коррелировало с более низкой вероятностью развития сильной симптоматики.