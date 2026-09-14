«Аллах не ошибается»: рэпера Lil Durk оправдали по делу о заказном убийстве, но оставили в тюрьме

33-летнего американского рэпера Дерка Деррика Бэнкса, более известного как Lil Durk, признали невиновным по делу об организации заказного убийства, сообщило CBS News. Однако, несмотря на оправдательный приговор, он остается под стражей — ему предстоит отдельный суд по обвинению в рэкете.

Заседания по этому делу должны начаться 5 октября, и до их завершения Lil Durk будет находиться в тюрьме.

После оправдания рэпер опубликовал фотографию своей юридической команды и поблагодарил близких, адвокатов и поклонников за поддержку.

«Вопреки всему, вместе мы сильнее. Аллах не ошибается. Я чувствую всю эту любовь и позитивную энергию», — написал он.

Поддержку музыканту публично выразили Канье Уэст, Обри Грэм (Drake), Герберт Райт III (G Herbo), Шайя Эйбрахам-Джозеф (21 Savage), Роберт Уильямс (Meek Mill) и Джеффри Уильямс (Young Thug). Уэст даже присутствовал на одном из судебных заседаний.

Lil Durk обвиняли в организации покушения на рэпера Тикьяна Боума (Quando Rondo). По версии обвинения, Дерк назначил вознаграждение за убийство Боума после гибели близкого друга и музыкального протеже Кинга Вона в 2020 году.

Дерка арестовали в октябре 2024 года. Теперь рэперу предстоит доказать свою невиновность и по делу о рэкете, которое может повлиять на его дальнейшую судьбу.

Ранее сообщалось, что лидера банды «Крипс» Дуэйна Дэвиса признали виновным в убийстве Тупака.