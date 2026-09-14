Мать бойца СВО узнала сына на фото с пыток ВСУ и добилась его возвращения в Россию

Мать бойца СВО Александра, которого девять месяцев считали погибшим, рассказала корреспонденту RT Илье Васюнину о пытках сына в украинском плену и о том, как он вернулся домой в августе после обмена. История женщины, не опустившей руки даже после страшных кадров, стала известна благодаря каналу RT .

По словам матери, надзиратели издевались над Александром и требовали ₽200 тысяч за освобождение. Украинские военные сами вышли на связь с неизвестного номера и прислали фото раненого бойца.

«Они его вот так раскинули, ноги все изуродованные, все сожжено. Там катетер стоит, капельница какая-то», — цитирует ее Telegram-канал RT.

Чтобы вытащить сына, женщина обратилась к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой, отправив ей все переписки с украинцами и снимки Александра. По словам матери бойца, Лантратова собрала за столом представителей Красного Креста и Министерства обороны, вынесла эти материалы на общий обзор, и их увидели все.

Держаться ей помогали дети. Помимо Александра, их у женщины еще пятеро, двое воюют на СВО. Именно ради них она не позволила себе сдаться.