Подарки для друзей оказались с сюрпризом: в багаже нашли 121 нож в Кольцово

В аэропорту Кольцово у двух пассажиров, прилетевших из Узбекистана, обнаружили 121 незадекларированный нож общим весом 23,5 кг. Пассажиры прошли через «зеленый» коридор, однако во время выборочного контроля их багаж досмотрели. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба, передает Life.ru.

Один из мужчин перевозил 62 ножа в рюкзаке. Еще 59 изделий находились у второго пассажира в двух текстильных мешках. Каждый нож был помещен в отдельный чехол, а на лезвиях и рукоятках присутствовали различные рисунки и орнаменты.

Пассажиры прилетели в Екатеринбург из Намангана. По их словам, ножи предназначались в качестве подарков для друзей.

Экспертиза установила, что изделия выполнены по типу национальных узбекских и таджикских ножей «пчак». Ножи изготовили в кустарных мастерских с использованием промышленного оборудования.

Большинство изъятых предметов специалисты отнесли к хозяйственно-бытовым, кухонным и разделочным ножам. При этом 15 изделий экспертиза признала холодным оружием.

В отношении обоих пассажиров возбудили административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за недекларирование товаров.

Нарушителям может грозить штраф в размере до двукратной стоимости продукции. Кроме того, обнаруженные ножи могут конфисковать.