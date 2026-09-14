В ДНКЦ им. Л.М. Рошаля спасли ногу подростку, который на мотоцикле врезался в бетономешалку

В ДНКЦ им. Л.М. Рошаля врачи спасли ногу 17-летнему подростку, который на мотоцикле врезался в бетономешалку. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика в тяжелом состоянии после дорожной аварии. Пациент получил тяжелую сочетанную травму, осложненную травматическим шоком II степени, закрытую черепно-мозговую травму с угнетением сознания, множественные переломы рук и ног. На момент поступления подросток был подключен к аппарату ИВЛ.

Врачи обработали открытый перелом и наложили аппарат наружной фиксации, чтобы стабилизировать костные отломки. Когда состояние мальчика нормализовалось, ему прооперировали перелом бедренной кости и повреждение Монтеджи.

Несмотря на регулярные обработки и вакуум-терапию в ране в области открытого перелома голени начал развиваться гнойный процесс. Купировать его не удавалось даже антибиотиками. Чтобы избежать ампутации ноги, врачи иссекли около 5 см пораженной кости, тщательно промыли сустав и применили методику костного транспорта. Так, мальчик на протяжении нескольких месяцев постепенно выращивал костный регенерат. Он заполнял образовавшийся дефект кости, что позволило избежать укорочения ноги.

В результате кости срослись, а голеностопный сустав обездвижился естественным путем. На текущий момент аппарат для фиксации мальчику сняли. Движения в его голеностопном суставе отсутствуют, но подросток может самостоятельно ходить, и ему больше не грозит ампутация ноги. Юноша восстановился и уже выписан.

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