Опасная игра закончилась травмами: почему в Липецке возбудили уголовное дело
СК: после травмирования пятерых подростков в Липецке возбуждено уголовное дело
В Липецке пятеро подростков в возрасте от 12 до 15 лет получили ожоги и другие травмы при неосторожном обращении с регенеративным патроном для противогаза. Троих пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил Следственный комитет России, передает РИА Новости.
По данным следствия, несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести. О состоянии двух подростков, которые не были госпитализированы, официальной информации пока нет.
Региональное управление СК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают последовательность действий подростков. Каким образом регенеративный патрон оказался у несовершеннолетних, пока не сообщается.
В рамках расследования назначены судебные экспертизы. Специалисты должны установить характер полученных травм и определить степень вреда здоровью каждого из пяти пострадавших.