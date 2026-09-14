Опасная игра закончилась травмами: почему в Липецке возбудили уголовное дело

В Липецке пятеро подростков в возрасте от 12 до 15 лет получили ожоги и другие травмы при неосторожном обращении с регенеративным патроном для противогаза. Троих пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил Следственный комитет России, передает РИА Новости.

По данным следствия, несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести. О состоянии двух подростков, которые не были госпитализированы, официальной информации пока нет.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают последовательность действий подростков. Каким образом регенеративный патрон оказался у несовершеннолетних, пока не сообщается.

В рамках расследования назначены судебные экспертизы. Специалисты должны установить характер полученных травм и определить степень вреда здоровью каждого из пяти пострадавших.