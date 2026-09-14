Шашлычная опечатана, 44 кг продуктов изъяты: чем закончился скандал в Казани

В Казани 23 человека продолжают находиться в больнице после отравления в шашлычной «Nan Кебаб». Пациенты поступили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова с симптомами острого кишечного отравления. Об этом 14 сентября сообщил Минздрав Татарстана, пишет РБК.

Всего после посещения заведения почувствовали себя плохо 33 человека. У заболевших выявили кишечную палочку и сальмонеллу. Госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Проверка шашлычной выявила ряд нарушений санитарных требований. В заведении обнаружили неудовлетворительное санитарное состояние, отсутствие необходимых документов на продукты и горячей воды. Также специалисты зафиксировали нарушения при мытье посуды и организации производственных процессов.

Кроме того, в кафе нашли продукцию с истекшим сроком годности. С реализации сняли 44 кг продуктов, а само заведение опечатали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства массового отравления и причины попадания возбудителей в пищу устанавливаются.