Прыжок закончился больницей: 44-летняя парашютистка получила травмы на Ставрополье
СК: прыжок закончился больницей для 44-летняя парашютистка на Ставрополье
В Шпаковском районе Ставропольского края 44-летняя женщина получила травмы при приземлении после одиночного прыжка с парашютом. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Происшествие произошло 13 сентября на взлетно-посадочной площадке возле станицы Новомарьевской. Женщина выполняла одиночный прыжок.
По предварительным данным, сам прыжок прошел штатно. Травмы парашютистка получила уже во время приземления, которое оказалось жестким.
После происшествия следователи осмотрели место случившегося и начали проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента и причины, по которым приземление завершилось травмированием женщины.