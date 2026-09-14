В детских поликлиниках российского города не нашлось вакцин от гриппа

В Кемерове родители пожаловались на отсутствие вакцины от гриппа в детских поликлиниках. Минздрав Кузбасса прокомментировал ситуацию, но ясности у родителей не прибавилось. Об этом пишет VSE42.RU .

Жительница областного центра написала в чат губернатора Кузбасса. Женщина возмутилась, что вакцины нет в детских больницах, хотя уже 14 сентября.

«Маленьким детям нужно ставить две дозы с промежутком в месяц, иммунитет вырабатывается спустя 2 недели после второй дозы. Еще дети имеют свойство болеть. Вы чего ждете-то?» — вопрошает кемеровчанка.

В Минздраве Кузбасса ответили, что вакцина поступила и в ближайшие дни будет распределена по детским поликлиникам. Там рекомендовали повторно обратиться в свою поликлинику.

Однако после этого женщина сама позвонила в Кемеровскую областную детскую клиническую больницу имени Атаманова.

«В КОДКБ только что ответили, что вакцины нет, информации никакой не поступало», — написала она.

Минздрав Кузбасса еще раз подчеркнул, что вакцину сейчас распределяют по больницам. В ведомстве попросили предоставить личные данные пациента, чтобы специалисты записали его в лист ожидания и связались дополнительно.