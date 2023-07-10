Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , украинские штурмовые группы так и не могут высадиться на левом берегу реки Днепр. Все из-за того, что противнику наносят потери казаки, входящие в сводную добровольческую бригаду под названием «Дон».

Бойцы успешно справляются с выполнением поставленных задач. Командование «Дона» заявило о том, что все еще не ослабевает поток людей, желающих добровольно вступить в ряды бригады. Благодаря этому происходит формирование новых боевых подразделений, которые занимаются усилением уже существующих.

Известно, что в конце прошлого месяца бойцам добровольческой бригады удалось ликвидировать с помощью меткого артогня целых два склада украинских снарядов на территории противника.