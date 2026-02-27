Два свидетеля спасут вашу пенсию: появился новый способ восстановления стажа ради выплат

Сенатор Наталья Мельникова разъяснила, какие шаги предпринять гражданам, чтобы вернуть неучтенные периоды работы. Восстановить данные можно через Соцфонд или суд, предоставив договоры или показания свидетелей, пишет РИА Новости.

Жители России имеют возможность восстановить периоды трудовой деятельности, которые по какой-либо причине не были занесены в трудовую книжку. Это необходимо для корректного расчета будущей пенсии. Для восстановления утраченных данных гражданам следует обратиться с заявлением в отделение Социального фонда.

Сенатор Наталья Мельникова, ранее возглавлявшая отделение фонда по Псковской области, уточнила, что для решения вопроса потребуется предоставить документальные подтверждения. В частности, подойдут письменные трудовые соглашения или расчетные ведомости по зарплате. После получения заявления специалисты Соцфонда самостоятельно направят запросы в соответствующие архивы и организации для сбора необходимых сведений.

В случаях, когда документы были безвозвратно утеряны, например, из-за природных катаклизмов или иных обстоятельств, не зависящих от работника, доказать факт занятости можно в судебном порядке. Основанием для решения станут свидетельские показания не менее двух человек. При этом существует ограничение: стаж, установленный таким способом, не может составлять больше половины от всего страхового стажа, требуемого для назначения пенсионного обеспечения.