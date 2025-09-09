Два тихих убийцы: Мясников назвал главные риски инфаркта

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал два ключевых фактора, которые многократно повышают риск инфаркта или инсульта в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на эфир платформы «Смотрим».

Речь идет о преддиабете и повышенном уровне холестерина, состояниях, которые часто остаются без внимания пациентов. Ведущий сделал разбор анализов одной из зрительниц. Мясников обратил внимание, что при внешнем отсутствии жалоб, у женщины диагностирован избыточный вес, гипертония и критически важный маркер — преддиабет. Сочетание этих факторов с высоким холестерином создает идеальные условия для сосудистой катастрофы.

Преддиабет является пограничным состоянием, когда уровень сахара в крови уже выше нормы, но еще не достиг показателей диабета. Высокий холестерин приводит к образованию бляшек в сосудах. Вместе они работают как тихие разрушители, значительно ускоряя развитие атеросклероза. Практическая польза от этого заявления заключается в том, что оба этих состояния легко выявляются с помощью стандартных анализов крови и, что важнее всего, обратимы на ранних стадиях.

Как напомнил врач, коррекция питания, увеличение физической активности и контроль веса способны отодвинуть угрозу и восстановить здоровье сосудов без радикальных мер.

