Теледоктор Мясников назвал самое опасное в России лекарство

Аспирин является самым опасным на территории России лекарством. Так считает врач и телеведущий Александр Мясников, он высказал свою точку зрения во время выпуска программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По утверждению эксперта, аспирин перестали назначать в других странах в тех случаях, если у пациента не отмечено критическое сужение сосудов. В РФ это лекарство используют гораздо активнее и шире.

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — указал Мясников.

Врач добавил, что этот препарат имеет кроворазжижающие свойства, и за счет этого в состоянии вызывать кровоизлияния в мозг либо вызывать сильные кровотечения.

