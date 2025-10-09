Два трупа за три дня: в заповеднике объявился тигр-людоед

На территории индийского заповедника зафиксирована серия смертельных нападений тигров на людей. Два человека погибли с разницей всего в три дня, что вызвало серьезное беспокойство властей. Об этом сообщает Times of India.

В заповеднике Валмики первой жертвой хищника стал 61-летний фермер Кишуни Махто. Мужчина возвращался домой с пастбища первого октября, когда на лесной тропе у горной реки на него набросился тигр. Поисковая группа обнаружила его останки спустя четыре часа в глубине лесного массива.

Следующий инцидент произошел третьего октября — 41-летний Бхаджан Манджи был растерзан хищником в том же районе. Как и первая жертва, он пас скот вблизи реки. Следственные органы пока не установили, был ли это один и тот же тигр или разные особи.

Местные власти после череды трагедий настоятельно рекомендовали жителям близлежащих деревень избегать посещения лесных зон заповедника, особенно территорий вблизи горных рек.

Ранее мужчина погиб от лап зверя, мирно справляя нужду на улице.