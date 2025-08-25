Два украинских БПЛА уничтожены над Курской областью за час

Утром в понедельник, 25 августа, над территорией Курской области были сбиты два беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Курской областью. Инцидент произошел утром в промежутке между 7 и 8 часами по московскому времени. Воздушные цели были уничтожены дежурными средствами ПВО при попытке проникновения в воздушное пространство региона.

Оба беспилотника относились к самолетному типу. Местные власти не сообщают о каких-либо повреждениях на земле или жертвах среди гражданского населения в результате инцидента.

