Два украинских БПЛА уничтожены над Курской областью за час
Фото: [pxhere.com]
Утром в понедельник, 25 августа, над территорией Курской области были сбиты два беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Курской областью. Инцидент произошел утром в промежутке между 7 и 8 часами по московскому времени. Воздушные цели были уничтожены дежурными средствами ПВО при попытке проникновения в воздушное пространство региона.
Оба беспилотника относились к самолетному типу. Местные власти не сообщают о каких-либо повреждениях на земле или жертвах среди гражданского населения в результате инцидента.
