Два врача из Рузкой больницы отправились в Курскую область для оказания помощи

Курской области помогает сейчас вся страна, не остались в стороне и врачи. Так, высококвалифицированные специалисты из Рузы отправились в приграничные населенные пункты Курска. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Отправились в приграничные населенные пункты Курска заведующий травматологическим отделением Рузской больницы Петр Либозаев и заведующий отделением анестезиологии и реанимации Алексей Лавров. По словам медиков, в учреждениях оказывают раненым бойцам как первичную медико-санитарную, так и специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь», — сообщил в своих соцсетях глава городского округа Николай Пархоменко.

Сами себя врачи героями не считают, говорят, это их выбор и долг. Для нас же они настоящие герои, которые спасают жизни наших солдат и остаются верны своей благородной миссии.