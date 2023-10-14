Два зеркально похожих друг на друга ДТП произошли на МКАД за ночь

Как информирует в соцсетях Дептранс Москвы, в обоих случаях движущийся по столичной кольцевой автомобиль въехал в другой, остановившийся посреди трассы.

Отмечается, что первая автоавария произошла в ночь на субботу, 14 октября, в районе развязки с Боровским шоссе на внутренней стороне 48-го километра МКАД.

«Водитель проявил невнимательность и въехал в стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства.

Чуть позже подобное ДТП было зафиксировано на внешней стороне 99-го километра МКАД. Там водитель также не заметил остановившийся на МКАД автомобиль и врезался в него. В этом случае не обошлось без пострадавших: был задет находившийся рядом пешеход. На месте автоаварии сейчас работают оперативные службы, заключили в Дептрансе Москвы.