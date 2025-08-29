Два жителя белгородского Октябрьского попали в больницу в результате атаки дрона ВСУ

В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области были ранены два местных жителя. Инцидент произошел в поселке Октябрьский, где был атакован легковой автомобиль.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил подробности в своем Telegram-канале:

По его словам, в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое мужчин. Они доставлены в Октябрьскую РБ. У обоих диагностированы множественные осколочные ранения, а также баротравмы.

По словам главы региона, медики после оказания первой необходимой помощи планируют перевезти пострадавших в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Транспортное средство повреждено, добавил глава региона.

Ранее сообщалось о том, что в России включили риски попадания дронов в квартиру или машину в страховку.