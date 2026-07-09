Два золота Сочи, паспорт РФ и пауза в четыре года: американец сказал, чего ждет от России
Metaratings: олимпийский чемпион Уайлд захотел возобновить карьеру за Россию
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд объявил о готовности возобновить карьеру. Как сообщает Metaratings, 39-летний натурализованный американец заявил, что с удовольствием вернется в сборную России, если поступит такое предложение. По его словам, он хочет представлять всех замечательных россиян, которые поддерживали его с 2012 по 2022 год.
Уайлд завершил профессиональные выступления в феврале 2022-го, сразу после того как завоевал бронзу на Олимпийских играх. Американец получил российский паспорт в 2012 году и в составе сборной России взял два золота на Олимпиаде-2014.