Двадцать два человека переехали из аварийных домов в Подмосковье за неделю. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Расселение аварийных домов реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», напомнили в ведомстве.

Аварийные дома на прошлой неделе расселили в четырех муниципалитетах Подмосковья — в Лобне, Можайске, Мытищах и Сергиевом Посаде. Всего было расселено тринадцать квартир, общая площадь которых превысила пятьсот квадратных метров.

Отмечается, что некоторые жители стали обладателями квартир в новостройках, другие получили выкупную стоимость.