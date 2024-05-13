Двадцать два человека переехали из аварийных домов в Подмосковье за неделю
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Двадцать два человека переехали из аварийных домов в Подмосковье за неделю. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Расселение аварийных домов реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», напомнили в ведомстве.
Аварийные дома на прошлой неделе расселили в четырех муниципалитетах Подмосковья — в Лобне, Можайске, Мытищах и Сергиевом Посаде. Всего было расселено тринадцать квартир, общая площадь которых превысила пятьсот квадратных метров.
Отмечается, что некоторые жители стали обладателями квартир в новостройках, другие получили выкупную стоимость.