Двадцать две дороги отремонтировали в Можайске

Двадцать два дорожных участка отремонтировали в Можайске в рамках текущего сезона. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на восьми муниципальных и четырнадцати региональных дорогах. Участки региональной сети отремонтировали по нацпроекту. Общая протяженность отремонтированных муниципальных дорог составила порядка четырех километров, а региональных — свыше шестидесяти километров.

К примеру, отремонтировали четыре участка дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» общей протяженностью около 28 километров. По просьбам жителей в порядок привели участок дороги от остановки «Шохово» до деревни Ваулино.

В текущем ремонтном сезоне Можайск стал лидером по объемам проведения работ в рамках нацпроекта. В результате ремонта проезд стал удобнее и безопаснее для ста тысяч жителей муниципалитета.