Двадцать новых объектов связи появились в Крыму за прошедший месяц

В разгар туристического сезона оператор «Волна» активно работает над улучшением качества связи на полуострове. Так, за июнь специалистами компании было установлено 20 новых базовых станций и обновлено оборудование на 75 объектах. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Подчеркивается, что это дало возможность улучшить качество связи и обеспечить стабильный сигнал в отдаленных уголках республики.

Уточняется, что улучшения коснулись таких городов и населенных пунктов, как Симферополь, Севастополь, Алупка, Массандра, Судак, Новый Свет, Алушта, Белогорск, Керчь, поселок Черноморское, Бахчисарайский район и Феодосия.

Добавляется, что такие мероприятия особенно важны в сезон отпусков, когда отмечается повышение трафика использования мобильного интернета и возрастает нагрузка на сеть.