Двадцать пять больших катков открыли в Подмосковье
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Двадцать пять больших катков были открыты в подмосковных парках и на общественных территориях региона. Пять из них открыли на прошлой неделе, рассказали в областном Минблагоустройства.
На пятницу запланировано открытие еще нескольких катков в Одинцово, Коломне, Наро-Фоминске и Богородском округе.
Всего этой зимой в области будет открыто две сотни катков, в том числе тридцать больших объектов с искусственным льдом. На площадках будут доступны пункты проката коньков.
В общей сложности с начала зимы подмосковные катки посетили около семидесяти тысяч человек.