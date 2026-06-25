Две чашки зеленого чая в день снижают риск смерти: диетолог назвала 5 напитков для долголетия

Диетолог Кейтлин Бил в беседе с изданием Health назвала пять напитков, которые помогают продлить жизнь и сохранить здоровье.

По словам специалистки, рекордсменом по полезным свойствам является зеленый чай. Две чашки в день, как отметила Бил, помогают снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин. Еще один полезный напиток — кофе. В нем много полифенолов и антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний.

Уникальными полезными свойствами обладает и черный чай: в нем есть вещества, которых нет ни в зеленом чае, ни в кофе. Также диетолог посоветовала не забывать пить обычную воду, а для здоровья кишечника она рекомендовала кефир.