Две девушки на одном самокате протаранили коляску с младенцем в Краснодаре

Инцидент произошел среди бела дня в центре Краснодаре рядом с одним из супермаркетов. Как сообщается в местных пабликах, девушка с годовалым ребенком в коляске только успела выйти из магазина на пешеходный тротуар, как в это самое время в них на полном ходу врезались две самокатчицы.

Снеся ребенка с матерью, девушки даже не подумали остановиться и поинтересоваться, нужни ли какая-то помощь. Вместо этого самокатчицы предпочли попросту скрыться с места происшествия.

Итог инцидента: у маленького ребенка множественные ушибы по всему телу, малыш госпитализирован на скорой. Лихачей сейчас ищет полиция, видео происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ране сообщалось, что на трассе М-10 в Новгородской области произошло столкновение двух грузовых машин.