Две гранаты РГД-5 в посылке из Подмосковья обнаружил работник СДЭК в Севастополе

Как передает Shot, инцидент произошел накануне во время досмотра посылки в отделе курьерской службы на улице Юмашева в Севастополе.

Работник доставки распаковывал для проверки измельчитель бумаги, отправленный из города Звенигород, Московской области. Внезапно в коробке обнаружилась странная находка.

«В одном из отделов устройства работник СДЭК обнаружил два цилиндрических предмета, очень похожих на гранаты РГД-5. Он запаниковал и вызвал экстренные службы», - приводится в публикации.

Вызванные на место экстренные службы оцепили жилой дом, в котором находится курьерский пункт, и эвакуировали 10 человек. При осмотре посылки выяснилось, что присланные вместе с измельчителем бумаги гранаты оказались муляжом.

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.