Две группы туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Как сообщает RT , в горах Кабардино-Балкарии произошел камнепад, из-за которого пострадали две группы туристов.

По последним данным, в результате происшествия жертвами стали пять человек из одной тургруппы и трое туристов из второй группы. Эта информация стала известна благодаря МЧС России.

Согласно поступившей информации, обе туристические группы были там зарегистрированы, что, вероятно, позволило оперативно связаться со специалистами и организовать спасательные операции.

Ранее сообщалось о пяти туристах, которые попали под камни, однако более поздние данные говорят, что один человек погиб в результате этого несчастного случая.

Подобные происшествия напоминают о важности соблюдения всех предосторожностей при активном отдыхе на природе, а также правил поведения и безопасности.