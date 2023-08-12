Две группы туристов попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
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Как сообщает RT, в горах Кабардино-Балкарии произошел камнепад, из-за которого пострадали две группы туристов.
По последним данным, в результате происшествия жертвами стали пять человек из одной тургруппы и трое туристов из второй группы. Эта информация стала известна благодаря МЧС России.
Согласно поступившей информации, обе туристические группы были там зарегистрированы, что, вероятно, позволило оперативно связаться со специалистами и организовать спасательные операции.
Ранее сообщалось о пяти туристах, которые попали под камни, однако более поздние данные говорят, что один человек погиб в результате этого несчастного случая.
Подобные происшествия напоминают о важности соблюдения всех предосторожностей при активном отдыхе на природе, а также правил поведения и безопасности.