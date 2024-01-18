Две инициативы от жителей Подмосковья поступили в Общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина

Две инициативы от жителей Подмосковья поступили в Общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина. В приемную в Красногорске обратились жители Орехово-Зуево.

Так, владелец компании «Морган Миллс» Антон Ложников отметил острую нехватку кадров в швейной отрасли. По его словам, нужно выделить существенное финансирование колледжам по обучению швей и отслеживать дальнейшее трудоустройство специалистов.

«Кадры нужны абсолютно всем. Рабочих профессий в швейной отрасли, в легпроме катастрофически не хватает. У нас на предприятии проходят практику студенты. Но их очень мало, и они долго выпускаются», - сказал Ложников.

Он добавил, что это также позволит увеличить налоговые отчисления в сфере легкой промышленности.

Директор «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова предложила освободить от налогообложения продукцию, которую производят подопечные учреждения.

Центр занимается социальной адаптацией и трудовой реабилитацией молодых инвалидов в мастерских «Империя Ремесел». Для этого обустроено 13 отделений по различным направлениям от кулинарии до швейного дела.

«В мастерских ребята социализируются, проходят трудовую реабилитацию. Они хотят реализовываться, зарабатывать деньги сами. Это то, о чем говорит наш президент — они такие же, как все, и должны иметь возможность твердо стоять на ногах», - сказала Белова.

Инициативы, которые поступают в Общественную приемную в Подмосковье, перенаправляют в центральную Общественную приемную кандидата в президенты. Прием предложений ведется до марта.