Две яркие точки на закате: москвичам рассказали, как и когда смотреть сближение Венеры и Юпитера

Во вторник, 9 июня, в небе над столицей произойдет редкое астрономическое событие — сближение Венеры и Юпитера. Как сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ), обе планеты будут видны невооруженным глазом в западной части неба, передает Агентство городских новостей « Москва ».

Ученые пояснили, что Венера в этот период окажется близка к максимальной элонгации, поэтому она не скроется с глаз еще примерно полтора часа после захода Солнца. Ее яркость, как отметили в вузе, объясняется сразу двумя факторами: небольшим расстоянием до Земли и чрезвычайно высоким альбедо облачного покрова. При этом на небе Венера выглядит заметно ярче Юпитера.